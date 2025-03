„Bauhistorische Untersuchungen an der Kirche St. Aegidien in Oberlind“ sind Thema bei einem Vortrag, zu dem die Bezirksgruppe Sonneberg/Neustadt des Geschichtsvereins Colloquium Historicum Wirsbergense (CHW) am Donnerstag, 3. April, einlädt. Franz Otto wird ab 19.30 Uhr im Stadtteilzentrum „Wolke 14“ die Ergebnisse seiner Forschungen an der Oberlinder Kirche vorstellen, die neue Aufschlüsse zur frühen Geschichte des Sonneberger Stadtteils Oberlind bieten.