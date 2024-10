Vor 675 Jahren erhielt Sonneberg Stadtrecht. Das ist lange her und die Spuren des mittelalterlichen oder etwas älteren Sonneberg spärlich. Aber es gibt sie. Die Bezirksgruppe Sonneberg/Neustadt des Geschichtsvereins Colloquium Historicum Wirsbergense (CHW) lädt am Samstag, 12. Oktober, ab 14 Uhr zu einer Exkursion durch die Sonneberger Altstadt ein. Kreisheimatpfleger Thomas Schwämmlein wird Ergebnisse aus vier Jahrzehnten archäologisch-historischer Stadtkernforschung vorstellen. Dabei geht es um historische Gebäude und Ereignisse, aber auch so manche Spur, die bis ins späte Mittelalter zurückreicht. Zwar haben sich Gebäude aus dem Mittelalter in Sonneberg komplett nicht erhalten und mehrere Stadtbrände haben hier viel vernichtet, aber an manchen Straßenzug und manchen Gebäude haften Geschichten, die bis in die Zeit vor dem letzten Stadtbrand im Jahr 1840 zurückreichen. Treffpunkt für die Exkursion ist am Unteren Markt vor der Bürgerschule.