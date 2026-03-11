Im Monat August im Kalender des Kirchenkreises Schmalkalden ist eine Tafel der „Vaterlands-Verteidiger“ von 1814 des Kirchspiels Trusen abgebildet und berechtigt die Frage aufgeworfen worden, auf welcher Seite sie denn gekämpft haben. Tatsächlich mussten die Trusetaler Rekruten ab 1812 den Russlandfeldzug Napoleons mitmachen. Die Erklärung fand ich in einer Veröffentlichung des Stadt- und Kreisarchives Schmalkalden zum „Schmalkalder Tageblatt“, in dem in einer Serie von Januar bis Dezember 1903 die Geschehnisse auch während der Franzosenzeit chronikalisch überliefert wurden.