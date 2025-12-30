Januar: Traditionell laden die Tischtennis-Spieler der SG 51 Sonneberg zum Neujahrsturnier in die „Wolke 14“ ein. 16 Stunden feinster Sport – präsentiert von 110 Teilnehmern – kommt dabei heraus. Schon wieder: Die Kicker des FC Coburg gewinnen in Neuhaus am Rennweg auch 2025 das Turnier um den Rennsteigpokal und damit die Siegerprämie von 1000 Euro. Das Herz eines Menschen, das fast sein ganzes Leben lang für den Sport geschlagen hat, ist verstummt. Marion Trier stirbt nach schwerer Krankheit in ihrer Heimatstadt Hildburghausen. Fußball-Kreisoberligist SV 08 Westhausen gewinnt den Hallen-Pokal, der inoffiziell dem Kreismeistertitel nahe kommt. Der SV 08 Steinach II gewinnt den Hallen-Cup der Kreisklassemannschaften.