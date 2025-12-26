Die Spannung auf das Krippenspiel zu Heiligabend ist meist groß. Immer geht es um die eine Geschichte von Jesu Geburt nach dem Lukasevangelium, aber jedes Jahr wieder ganz neu. Modern oder ganz klassisch dargestellt? Wer spielt mit? Welche Kostümideen haben die Darsteller für ihre Rollen? Die Fragen standen sicher auch diesmal wieder drängend zu Beginn der Christmette im großen Raum eines jeden gut gefüllten Kirchenschiffes - landauf, landab. Die Freude der Weihnachtsbotschaft ist so fest verbunden mit der Freude über das Spiel der jungen Mimen in all den zahlreichen Dorf- und Stadtgemeinden der Region, auch am jüngsten Heiligabend wieder.