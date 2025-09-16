Die Christophine Kunstschule lädt in den Herbstmonaten mit einem vielfältigen Programm Groß und Klein dazu ein, ihre kreative Seite zu entdecken. Kunstfans dürfen sich auf neue Kurse, Workshops und Projekte freuen. Von ersten Pinselstrichen bis hin zu anspruchsvollen künstlerischen Techniken ist für jeden etwas dabei. Freie Plätze gibt es noch in folgenden Kursen, zu welchen sich ab sofort angemeldet werden kann.