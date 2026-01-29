An der Volkshochschule in Meiningen hat das Frühjahr-Semester begonnen. Interessierte finden unter www.vhs-sm.de umfassende Programminformationen. Auch die Christophine Kunstschule an der vhs Meiningen hat für große und kleine Kunstfans in den kommenden Wochen wieder einiges vorbereitet. So können sich Kinder und Erwachsene gleichermaßen auf neue Kurse, Workshops und Projekte freuen. Von ersten Pinselstrichen bis hin zu anspruchsvollen künstlerischen Techniken ist für jeden etwas dabei. Einige Angebote sind bereits ausgebucht. Freie Plätze gibt es noch in den folgenden Kursen, zu welchen sich ab sofort angemeldet werden kann.