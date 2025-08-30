Das der erste Christopher Street Day (CSD) in Suhl veranstaltet wird, sei längst überfällig gewesen, findet Johannes. Er freut sich darüber, dass am Samstag so viele Menschen zusammengekommen sind, um ein Zeichen für Vielfalt und Toleranz zu setzen. Auch er schwenkt an diesem Tag eine Regenbogenfahne und nimmt an der politischen Demonstration teil, die einmal vom Suhler Bahnhof quer durch die Stadt zum Marktplatz führt. „Queere Menschen werden noch immer viel zu oft angegriffen und angefeindet“, sagt Johannes. Daher sei es ihm ein Anlegen, sich mit ihnen zu solidarisieren und Gesicht zu zeigen für eine bunte Welt.