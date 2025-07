Dass es vor Kurzem sowohl im Bundestag als auch im Thüringer Landtag kontroverse Diskussionen über die Regenbogenflagge vor öffentlichen Gebäuden gab, hat viel damit zu tun, dass auch im Freistaat in vielen Regionen queere Menschen so selbstbewusst auftreten wie noch nie zuvor. Längst nicht mehr nur in Berlin oder Köln, in Leipzig oder Erfurt trauen sich zum Beispiel schwule oder lesbische Pärchen, Hand in Hand auf die Straße zu gehen, stehen Menschen dazu, dass sie sich nicht als Mann oder Frau fühlen. Selbst in kleinen Städten im ländlichen Raum Thüringens versammeln sich inzwischen Menschen wie sie, um zu zeigen, dass sie ebenso zur deutschen Gesellschaft gehören wie Männer und Frauen, die in klassischen Beziehungen leben.