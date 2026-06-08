Christopher Street Day CSD München als Zeichen gegen zunehmende Anfeindungen

"Einfach was sehr Schönes"

Der Christopher Street Day (CSD) Ende Juni in München unter dem Motto "Unsere Vielfalt ist unsere Stärke" soll drei Tage lang ein Gegengewicht bilden. "Es ist eine wahnsinnig starke politische Demonstration, natürlich für die Rechte von queeren Menschen, aber insgesamt für eine offene Stadtgesellschaft", sagte Münchens Oberbürgermeisters Dominik Krause (Grüne), der schwul ist. Er selbst habe erfahren, dass man in München immer toleriert werde. "Aber dass man einen Tag wirklich ganz proaktiv feiert, dass wir so vielfältig sind, das ist als queerer Mensch einfach was sehr Schönes, was einem auch ganz gut tut", sagte er. "Gerade in den jetzigen Zeiten, wo auch andere Stimmen wieder lauter werden, finde ich, ist das sehr wichtig."