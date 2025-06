Der Christopher Street Day in Jena stehe in diesem Jahr unter dem Motto "Nie wieder still! – Weil Vielfalt leuchten will!", teilten die Organisatoren mit. Es gebe bislang keine Anzeichen für Störungen, sagte Theresa Ertel, Sprecherin des CSD Jena Bündnisses. "Wir machen uns schon immer über solche Sachen Gedanken, weil vor allem auch die anderen CSDs in Thüringen schon lange von Bedrohung von rechts betroffen sind", so die Sprecherin. Die gesellschaftliche Stimmung in den vergangenen Jahren habe sich allerdings merklich geändert - auch in Jena, so Ertel weiter. Menschen, die erkennbar queer seien, würden sich nicht unbedingt überall in der Stadt mehr sicher fühlen, sagte die CSD-Mitorganisatorin.