Christopher Street Day Christopher Street Day: Tausende tanzen durch Jena

Jena (dpa/th) - Unter dem Motto "Nie wieder still! – Weil Vielfalt leuchten will!" zogen Tausende Teilnehmer des Christopher Street Days bei sommerlichen Temperaturen durch die Jenaer Innenstadt. Die Organisatoren schätzen die Anzahl der Teilnehmer auf rund 5.000, die Polizei sprach von rund 2.200 Menschen. "Wir sind völlig überwältigt von der Teilnahme", sagte Petra Teufel, Mitorganisatorin des CSD Jena Bündnisses der Deutschen Presse-Agentur in Erfurt. Das sei die höchste Beteiligung seit Jahren.