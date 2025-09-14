Die Musik ist laut als sich der bunte Zug von Menschen nach 13 Uhr vom Ilmenauer Bahnhof in Bewegung setzt. Zum allerersten Mal zieht ein Christopher Street Day (CSD) durch die Stadt. Rund 450 Menschen sind gekommen, um dabei zu sein. Es wehen Regenbogenfahnen. Es reihen sich Demonstrierende ein, mit Schildern hoch über den Köpfen. „Queer war schon immer hier“ steht auf einem, „Transleben sind wichtiger als Cis-Gefühle“ auf einem anderen. Manche tragen bunte Schminke, andere lachen, tanzen, rufen Parolen in die Straßen.