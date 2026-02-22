Der Erlauer Sportkomplex ist am späten Samstagnachmittag in schwarz-rot-gold geschmückt. Die Blasmusik spielt und es herrscht eine gespannte Stimmung. Viele Besucher haben sich ihre neuen T-Shirts übergestreift: „Groß. Größer. Grothus“ steht auf der Vorderseite und spielt mit dem Spitznamen von Skeletonfahrer Christopher Grotheer. Der kommt nun schon zum zweiten Mal mit Olympiamedaillen nach Hause und wird dafür natürlich gebührend gefeiert. Grotheer ist der erfolgreichste deutsche Skeletoni aller Zeiten. Wie eindrucksvoll seine sportliche Karriere verlaufen ist, das kann man auf dem Rückendruck der T-Shirts lesen. Vom Nacken bis zum Hosenbund sind dort die vielen großartigen Platzierungen bei Weltmeisterschaften, Olympischen Spielen und im Weltcup aufgelistet.