Eine Doppelstunde Musikunterricht stand am Samstagabend im Kulturvereinskeller auf dem Stundenplan – statt strengem „Hefte raus, Klassenarbeit“ erlebten die vielen Zuhörer jedoch einen höchst vergnüglichen Abend mit Lehrer Christoph Reuter, der sein turbulentes musikalisches Kabarettprogramm „Musik macht schlau (außer manche)“ mit Witz, Sachverstand und virtuosem Pianospiel präsentierte.