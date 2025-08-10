Christoph 60 im Einsatz: Schwerer Unfall zwischen Schmiedefeld und Suhl

Während der Bergungsarbeiten blieb die Straße gesperrt. Foto: Steffen Ittig

Auf Grund dieser Kollision geriet der Pkw Citroën ins Schleudern, überschlug sich und kollidierte in der weiteren Folge mit einem dritten Pkw. Der Pkw Citroën kam auf dem Dach liegend zum Stehen. Zunächst hieß es, es seien Personen eingeklemmt und technische Rettungsmaßnahmen erforderlich. Dies bestätigte sich nicht. Alle Insassen konnten die Fahrzeuge selbstständig verlassen. Der Fahrer des Pkw Renault kam mit Schock und die Beifahrerin mit Verdacht eines Polytraumas ins Klinikum Suhl. Der Fahrer des Pkw Citroën wurde mit Schnittverletzungen ins Klinikum Meiningen geflogen. Keine der Verletzungen sind lebensbedrohlich. Am Renault und am Citroën entstand Totalschaden. Der Fahrer des dritten beteiligten Pkw blieb unverletzt, dessen Pkw leicht am Heck beschädigt wurde. Er konnte seine Fahrt fortsetzen. Im Einsatz waren drei Rettungswagen, zwei Notärzte, darunter der Rettungshubschrauber Christoph 60 sowie 25 Einsatzkräfte der Feuerwehr. Die Straße blieb während der Bergungsarbeiten gesperrt. Zum Unfallhergang ermittelt die Polizei.