Christliches Fest Welche besonderen Gottesdienste und Riten es zu Ostern gibt

Gedämpfte Glocken in Nürnberg

Am Karfreitag geht es um das Leiden und Sterben Christi. Die Katholiken feiern an diesem Tag keine Messe mit Eucharistie. Es gibt stattdessen Prozessionen wie etwa der bekannte Zug in Lohr am Main in Unterfranken, Kreuzwegandachten und gegen 15 Uhr die Feier vom Leiden und Sterben Christi, so der offizielle Titel. Der Erzbischof von München und Freising, Kardinal Reinhard Marx, leite diese Feier im Münchner Liebfrauendom, teilte seine Pressestelle mit.