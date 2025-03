27 Prozent der Befragten können sich eine digitale Auszeit gut vorstellen. 68 Prozent geben als Grund für einen Verzicht auf digitale Medien an, dass sie sich davon eine Stressreduzierung erhoffen. 61 Prozent sehen einen weiteren Vorteil darin, dass sie Zeit für sich gewinnen, indem sie auf die Nutzung von Internet, Computer, Smartphone oder Spielekonsolen verzichten. Das sogenannte Digital Detox ist in der Altersklasse der 45- bis 59-Jährigen mit 30 Prozent am populärsten.