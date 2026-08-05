Hunderte Gläubige feierten am Mittwoch das 400. Schneefest in Schleid. Das Gelöbnis, das Fest Maria Schnee am 5. August jedes Jahr feierlich zu begehen, legten die Schleider in der Zeit des 30-Jährigen Krieges ab und halten sich heute noch daran. An diesem Tag kommen auch viele Schleider, die heute anderswo leben, in ihr Heimatdorf zurück, um das Schneefest mitzufeiern. Aber auch viele andere Gläubige aus nah und fern waren gekommen. Unter den Ehrengästen waren Christian Hirte (Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium), Landtagsabgeordneter Martin Henkel, Landrat Michael Brodführer, Schleids Bürgermeisterin Bernadett Hosenfeld-Wald und Geisas Bürgermeisterin Manuela Henkel (alle CDU) sowie viele Priester aus nah und fern.