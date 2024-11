Christkindlmarkt in München Christbaum auf dem Marienplatz aufgestellt

München (dpa/lby) - Eine 23 Meter hohe Küstentanne aus der Gemeinde Antdorf thront für den diesjährigen Christkindlmarkt auf dem Marienplatz in München. Der Baum aus dem oberbayerischen Landkreis Weilheim-Schongau wurde am frühen Morgen aufgestellt. Er ist 44 Jahre alt und musste gefällt werden, weil er zwischen Gebäuden stand, wie die Stadt München mitteilte. Durch ihre Größe sei die Tanne ein potenzielles Risiko gewesen. Nach 60 Kilometern Reise kam sie schließlich vor dem Neuen Rathaus an.