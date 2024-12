Ingolstadt - Durch den Kauf eines Holzschwerts für seinen Sohn hat ein Mann am Christkindlmarkt in Ingolstadt einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Der 45-Jährige sei am Samstag nach dem Kauf an einer Bude mit der auf den ersten Blick täuschend echt aussehenden Spielzeugwaffe durch die Innenstadt gelaufen, teilte die Polizei mit. Mehrere Passanten hätten deshalb den Notruf gewählt, mehrere Streifen hätten nach dem Mann gesucht.