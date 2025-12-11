Vor sechs Jahren trat Christian Dietsch an, um dem Sportlerheim am Sportplatz Benshausen ein neues Image zu verleihen. Mit Christians Sportbar ist ihm das auch gelungen. Als Koch verstand es der neue Pächter, in die Welt der kulinarischen Genüsse zu entführen. Dafür schätzten ihn seine Gäste, denen er seine Kreationen präsentierte. Ganz besonders viele Besucher von außerhalb ließen sich so gern verwöhnen, wovon auch die Einträge in inzwischen schon mehreren Gästebüchern zeugen. Das beste Steak ihres Lebens bescheinigt ihm eine Besucherin oder einen Schokotraum, den niemand sonst so hinbekommt, heißt es darin zum Beispiel.