Durchaus als Vorzeigebetrieb in der gesamten Region Grabfeld kann man die Firma Lay Gewürze GmbH, spezialisiert auf Würz- & Lebensmitteltechnologie und seit 17 Jahren im Industriegebiet Thüringer Tor (ITT) ansässig, bezeichnen. Sprechen doch Zahlen und Fakten für sich, wie sich der Bundestagsabgeordnete Christian Hirte, parlamentarischer Staatssekretär bei dem Bundesminister für Verkehr, beim Besuch in dieser Woche im Unternehmen selbst überzeugen konnte.