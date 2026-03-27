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Christi Himmelfahrt Sonderzüge pendeln zwischen Ilmenau und Themar

An Christi Himmelfahrt fahren historische Pendelzüge zwischen Ilmenau, Rennsteig und Themar – mit Diesellok 218 und Speisewagen von 1939.

Christi Himmelfahrt: Sonderzüge pendeln zwischen Ilmenau und Themar
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Symbolfoto Historische Lok, hier ein Fan-Treffen aus Oberfranken. Foto: picture-alliance/ dpa

Am 14. Mai 2026, dem Feiertag Christi Himmelfahrt, lädt der Dampfbahnfreunde-Verein Ilmenauer Rennsteig e. V. zu besonderen Pendelfahrten mit einem historischen Sonderzug ein.

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Die Züge verkehren zwischen Ilmenau, dem Bahnhof Rennsteig und Themar und halten dabei an allen Unterwegsbahnhöfen.

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Nostalgiefahrt: Dampflok jagt Eisenbahnfans durch den Thüringer Wald

10.03.2026 08:28 Nostalgiefahrt Dampflok jagt Eisenbahnfans durch den Thüringer Wald

Am Wochenende verkehrten in Thüringen auf drei Strecken Fotogüterzüge mit der Dampflok 58 1111-1 (alias 58 311) der UEF Dampfnostalgie Karlsruhe e. V. bespannt. Fans waren begeistert.

Zum Einsatz kommt voraussichtlich eine Diesellokomotive der Baureihe 218, da sich die sonst genutzte Dampflok aktuell in der Hauptuntersuchung befindet. Ein Highlight ist der bewirtschaftete Speisewagen aus dem Jahr 1939, der die Fahrten zu einem besonderen Erlebnis macht.

Fahrkarten sind ausschließlich im Zug beim Zugpersonal erhältlich. Für Gruppenanmeldungen ab zehn Personen sowie weitere Fragen steht der Verein per E‑Mail zur Verfügung unter dampfbahnfreunde.rennsteig@gmail.com

Etwa zwei Wochen vor dem Fahrtag sollen Fahrzeiten und Fahrpreise veröffentlicht werden – sowohl auf der Vereinswebsite als auch auf den Aushängen an den Zusteigebahnhöfen und den Social‑Media‑Kanälen.