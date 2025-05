Zu den ungewöhnlichen Orten für Gottesdienste zählt in Sachsen-Anhalt etwa das Ferropolis-Gelände in Gräfenhainichen (Landkreis Wittenberg). Gäste sollten eine Decke sowie einen Picknickkorb auf das frühere Tagebau-Gelände mitbringen, hieß es. Ein weiterer besonderer Freiluftgottesdienst erwartet die Besucher am Königstein in Westerhausen im Kirchenkreis Halberstadt (Landkreis Harz).