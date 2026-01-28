Seit dem 1. Januar gibt es in der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland (EKM) den neuen Kirchenkreis Südthüringen – entstanden durch Fusion der vier Kirchenkreise Henneberger Land, Hildburghausen-Eisfeld, Meiningen und Sonneberg. Mit dem Zusammenschluss sollen vor dem Hintergrund sinkender Mitgliederzahlen in den Kirchgemeinden und vakanter Pfarrstellen Kräfte gebündelt und langfristig verlässliche Rahmenbedingungen für das Arbeiten im sozialen, seelsorgerischen und organisatorischen Bereich der Kirche geschaffen werden. Beschlossen wurde die Fusion 2024 von den jeweiligen Kreissynoden der Kirchenkreise.