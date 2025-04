Den Haushalt 2025 hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung verabschiedet. „Christes ist nach wie vor schuldenfrei, die Aufnahme von Krediten ist auch in diesem Jahr nicht geplant“, sagte Bürgermeister Frank Liebaug. Mit einem Volumen von knapp 50 000 Euro falle der Vermögenshaushalt in diesem Jahr recht gering aus. „Wir müssen etwas auf die Bremse treten. Hintergrund dafür ist ein bekanntes Problem, das immer mal wieder auftritt: schwankende Gewerbesteuereinnahmen.“ So seien nur einige kleinere Sanierungsmaßnahmen am Kulturhaus (an Dach und Fassade) sowie in der Dorfmitte und an der Filteranlage im Freibad geplant.