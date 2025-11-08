Es ist das 34. Mal, dass Silvio Volkmann den großen Weihnachtsbaum der Suhler mit aufstellt. Der Feuerwehrmann ist quasi der verantwortliche Logistiker für dieses Event. Es ist aber das erste Mal für ihn, dass er einen Baum in Zella-Mehlis ausgewählt hat. Und der deshalb einen Weg von acht Kilometern bewältigen muss, ehe er an seinem Standort ankommt. Über Bundesstraße, Landstraße, städtische Straßen und durch enge Kurven.
Chrisamelmart Suhl 20 starke Männer für einen Weihnachtsbaum
Doreen Fischer 08.11.2025 - 15:35 Uhr