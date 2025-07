Die Freunde und einstigen Mannschaftskameraden in Suhl haben einfach nicht locker gelassen und abgerissen war der Kontakt ohnehin nie: Seit diesem Sommer ist Chris Fritz zurück in seinem Heimatverein, dem 1. Suhler SV. Wir sprachen am Samstag (19. Juli) nach dem Testspiel-Erfolg beim FC Zella-Mehlis, gegen den er einen Treffer zum 7:1 beitrug, mit dem 22-jährigen Stürmer.