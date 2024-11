Etwa 55 aktive Knabenchöre in Deutschland sind dem Knabenchorarchiv in Augsburg bekannt, darunter auch so traditionsreiche wie die Regensburger Domspatzen. Diese hatten 2022 einen Mädchenchor gegründet. Noch früher waren die Wiener Sängerknaben dran, die bereits 2004 mit den Wiener Chormädchen ein weibliches Pendant geschaffen hatten.