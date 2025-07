Männerchor und Biergarten, da weht es einen irgendwie wilhelminisch an. Zumal wenn die Vokalisten sich auch noch beide „Sängerkranz“ nennen, die aus Bad Liebenstein und Barchfeld nämlich. Besagter Biergarten befindet sich vor dem Café „Altenstein“ einen Steinwurf weg vom gleichnamigen Schloss und somit in der obersten Etage des Wartburgkreises. Dort gibt es einen als Konzertpavillon geeigneten überdachten Bereich mit Freiluftakustik. Die von Johannes Pohl (Barchfeld) und Konrad Scherf (Bad Liebenstein) musikalisch geleiteten Ensembles waren zu einer gemeinsamen Probe angetreten. Den damit verbundenen Hintergedanken hatten sie in ihren Ankündigungen offen bekannt: Aufmerksamkeit generieren und neue Mitglieder gewinnen. Kann das mit einem in Romantik, Wanderlust und Weinseligkeit wurzelnden Repertoire gelingen?