Zwei Tage intensiv genutzter Probentätigkeit lagen hinter dieser Weiterbildungsveranstaltung, ehe zu einem gemeinsamen Konzert eingeladen wurde. Das Besondere an diesem Chor, der dieses Konzert bestritt: Ihn gab es zwei Tage zuvor noch nicht, denn er besteht ausschließlich aus Chorleitern – Männer und Frauen, die in ihren Heimatorten jeweils einen Chor leiten, zum Teil bereits seit mehreren Jahren. Doch etwas hinzulernen, das kann niemals schaden, waren alle 22 Teilnehmer überzeugt, die sich für dieses Seminar entschieden hatten. Erneut standen ihnen für diese Weiterbildung profunde Lehrer zur Verfügung: Jochen Wölkner leitete den Grundkurs und Manuel Bethe aus der Schweiz – in Meiningen noch bekannt aus seiner Zeit als Chordirektor des Meininger Theaters – die Mittelstufe. Für die Oberstufe konnte erneut Jürgen Puschbeck gewonnen werden, der an der Musikhochschule Weimar als Professor tätig ist. Salome Martin war für die Stimmbildung der Seminarteilnehmer zuständig.