Die Entscheidung, die musikalische Leitung des Rennsteigchores nach zwei Jahrzehnten abzugeben, sei keine Kurzschlussreaktion gewesen, sagt Robert Witter. Für die rund 35 Sängerinnen und Sänger kam die Nachricht dennoch einem Paukenschlag gleich, als er diesen Schritt zu Jahresbeginn offen kommunizierte. Der Gedanke habe bereits länger in ihm gereift und sei nicht durch ein einzelnes Ereignis ausgelöst worden.