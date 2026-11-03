Chorkonzert in Schmalkalden: Vereinte Männerstimmen in der Stadtkirche

Unter dem Titel „Ewig liebe Heimat“ lädt die Chorgemeinschaft Möckers-Schmalkalden-Wernshausen am Samstag, 21. November, um 16 Uhr zu einem Konzert in die Stadtkirche St. Georg in Schmalkalden ein.
Die Chorgemeinschaft Möckers-Schmalkalden-Wernshausen lädt am 21. November zum Konzert ein. Rund 35 bis 40 Sänger wollen an frühere gemeinsame Erfolge anknüpfen.
Unter dem Titel „Ewig liebe Heimat“ lädt die Chorgemeinschaft Möckers-Schmalkalden-Wernshausen am Samstag, 21. November, um 16 Uhr zu einem Konzert in die Stadtkirche St. Georg in Schmalkalden ein.
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Gemeinsame Auftritte der Männerchöre haben in Schmalkalden eine längere Geschichte. Bereits von 1993 bis 1999 bestand eine solche Chorgemeinschaft. Ihre damaligen Konzerte lockten zahlreiche Zuhörer an. In Erinnerung geblieben sind unter anderem Auftritte im Kirchhof und im Ehrental, bei denen nach Angaben der Sänger bis zu 1000 Besucher gezählt wurden.
Nach dem Ende dieser ersten Gemeinschaft gingen die Chöre zunächst wieder eigene Wege. Die Schmalkalder Bergfreunde gestalteten beispielsweise große Konzerte in der Mehrzweckhalle und traten gemeinsam mit dem befreundeten Dresdner Bergsteigerchor auf der Felsenbühne Rathen sowie im Kulturpalast Dresden auf. Die Sänger aus Möckers und Wernshausen feierten unterdessen Erfolge in der inzwischen gegründeten Chorvereinigung Werratal.
Wie viele andere Chöre blieben allerdings auch die Männerensembles im Schmalkalder Raum vom Nachwuchsproblem nicht verschont. Ältere Sänger schieden aus, jüngere kamen nur in geringer Zahl nach. Schließlich wurde es für die einzelnen Gemeinschaften zunehmend schwieriger, allein in ausreichender Stärke aufzutreten.
In den Vorständen der Chöre entstanden deshalb Überlegungen, künftig wieder enger zusammenzuarbeiten. Erste gemeinsame Auftritte folgten. Auch eine Zusammenarbeit mit den Sängern aus Kleinschmalkalden und Struth-Helmershof wurde erprobt. Eine dauerhafte gemeinsame Formation entwickelte sich daraus jedoch nicht.
Anders verlief die Zusammenarbeit zwischen den Bergfreunden und der Chorvereinigung Werratal. Unter der Leitung von Chordirektor Matthias Bretschneider und Chorleiter Hilmar Pilz wuchsen die Sänger nach und nach zu einer gemeinsamen Formation zusammen. Mehrere Konzerte folgten. Zu den jüngsten Auftritten gehörte ein Konzert in der Watzdorfer Brauerei anlässlich des 35-jährigen Bestehens des Thüringer Wanderverbandes. Die Resonanz auf diesen Auftritt bestärkte die Sänger darin, die Zusammenarbeit fortzusetzen.
Inzwischen umfasst die Chorgemeinschaft Möckers-Schmalkalden-Wernshausen nach eigenen Angaben etwa 35 bis 40 Sänger. Mit dem Konzert in der Stadtkirche wollen sie nun auch dem Schmalkalder Publikum ihre gemeinsame Arbeit präsentieren.
Das Programm trägt den Titel „Ewig liebe Heimat“. Die Sänger wollen dabei an die Tradition der früheren Chorgemeinschaft anknüpfen und zugleich zeigen, dass Männerchorgesang im Schmalkalder Raum weiterhin seinen Platz hat. Das Konzert beginnt am Samstag, 21. November, um 16 Uhr in der Stadtkirche St. Georg. Eintrittskarten zum Preis von zehn Euro sind ab sofort jeweils dienstags ab 18 Uhr im Vereinslokal „Zum Bergfreund“ erhältlich.