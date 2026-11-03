Chorkonzert in Schmalkalden: Vereinte Männerstimmen in der Stadtkirche

Anders verlief die Zusammenarbeit zwischen den Bergfreunden und der Chorvereinigung Werratal. Unter der Leitung von Chordirektor Matthias Bretschneider und Chorleiter Hilmar Pilz wuchsen die Sänger nach und nach zu einer gemeinsamen Formation zusammen. Mehrere Konzerte folgten. Zu den jüngsten Auftritten gehörte ein Konzert in der Watzdorfer Brauerei anlässlich des 35-jährigen Bestehens des Thüringer Wanderverbandes. Die Resonanz auf diesen Auftritt bestärkte die Sänger darin, die Zusammenarbeit fortzusetzen.