Chorjubiläum Kaltenlengsfeld„Singen ist das Strahlen der Seele“
Sophie Rauch 20.08.2025 - 12:21 Uhr
50 Jahre Kirchenchor – zu diesem Jubiläum wurde nach Kaltenlengsfeld eingeladen. Die Resonanz war überwältigend, die Kirche voll und die Chormitglieder sind glücklich.
Der Festgottesdienst wurde von Pfarrer Donald Molin eröffnet, begleitet an der Orgel von Sebastian Fuhrmann, Kreiskantor des Kirchenkreises Meiningen. Da sich ein solches Jubiläum schlecht alleine feiern lässt, sorgten auch befreundete Chöre und die „Rhön-Harfen“ für Musik in der Kirche.
Der Kaltenlengsfelder Chor, von Sängerinnen aus Hümpfershausen, Friedelshausen und Oepfershausen unterstützt, begrüßte passend mit dem Lied „Singet froh, wir haben Grund zum Danken“. Geleitet wird der Chor von Steffen Köllner. Die „Rhön-Harfen“ stiegen mit „Lobet den Herren“ gleich mit ein. Auch der Frauen-Chor aus Fischbach, Diedorf, Klings, Aschenhausen und Kaltennordheim unter der Leitung von Heike Straube und der gemischte Chor Kaltensundheim unter der Leitung von Jens Rauch trugen zum Gelingen des Gottesdienstes bei.
Pfarrer Donald Molin dankte dem Kulturverein und den Chormitgliedern für die Organisation des Lindenfestes, das in diesem Jahr gemeinsam mit dem Chorjubiläum gefeiert wurde: „Feste wie diese bringen Leben in die Gemeinschaft.“ In seiner Predigt ging er auf die Kraft des Singens ein: Singen, so Molin, sei eine Anzeige purer Lebendigkeit und „das Strahlen der Seele“. Doch das Problem: „Kirchenlieder möchte heute keiner mehr singen.“ Vor allem bei jungen Leuten, die oft die schönsten Stimmen hätten, seien deutsche Kirchenlieder eher unbeliebt. „Es gibt nichts Trostloseres als einen Gottesdienst ohne Gesang. “ Dabei sei es Gott egal, ob ein falscher Ton heraus komme. „Singen nach Herzenslust macht Herzenslust“, so Molin, der aufrief, sich musikalisch mehr zu öffnen und den Gefühlen freien Lauf zu lassen. Bei „Großer Gott, wir loben dich“ und „Nun danket alle Gott“ setzte die Gemeinde den Appel gleich in die Tat um.
Gründungsmitglieder und „Frischlinge“
Sängerinnen, die teilweise schon von Anfang an dabei sind, wurden jetzt zum JUbiläum gewürdigt. Seit 1975 - also seit der Gründung - sind Rosemarie Hößel, Waltraud Kümpel, Ursula Scheuermann und Dorothea Hopf mit dabei. „So schreibt man Geschichte“, gratulierte Pfarrer Molin den vier Gründungsmitgliedern und dankte für ihren jahrzehntelangen Einsatz. Für ihre 40-jährige Mitgliedschaft wurden Sonja Christian und Renate Strauch ausgezeichnet. Annerose Carl, Sigrid Jahn und Irene Kümpel singen bereits seit 30 Jahren im Kaltenlengsfelder Kirchenchor mit. Ihr „silbernes Jubiläum“ hatten Angelika Rauch, Sabine Kirchner und Gisela Boronowski. Seit 20 Jahren unterstützen Heidrun Kümpel und Margrit Kirchner den Chor. Jutta Hübner, Kerstin Bäuml, Doris Beck und Wilma Spaniol sind bereits seit „etwa zehn Jahren“ mit dabei. Zum Schluss bekamen auch die „Frischlinge“ eine Ehrenurkunde überreicht: Marlis Weisheit, Ellen Rehdanz, Regina Arzt, Carmen Großkopf, Christiane Koch, Michaela Leister, Stefanie Liß und Saskia Denner.
Ohne eine ganz besondere Person würde es den Kirchenchor wahrscheinlich gar nicht geben: Ulricke Stötzner, damalige Pfarrersfrau, gründete 1975 den Kirchenchor Kaltenlengsfeld. Sie und ihr Mann Friedrich r waren damals für Kaltenlengsfeld und Oepfershausen zuständig. Sichtlich berührt blickte sie auf die damalige Zeit zurück: „Ich merkte: Hier sind Menschen, die möchten singen.“ Als „totaler Laie“ auf diesem Gebiet, fasste sie Mut und Kraft und startete dieses besondere Projekt. „Es war nie einfach, aber nach dem Singen waren wir immer glücklicher als vorher,“ so Ulricke Stötzner, die dem Chor ein besonderes Geschenk übergab. Präsente überreichten die Sängerinnen anschließend auch den ehemaligen Chorleitern Heike Straube, Klaus Lemberg, Monika Mohr, Marianne Peter, Jens Rauch und Irmgard Hofmann. Auch die Begleiter am Klavier oder an der Orgel sollten nicht unerwähnt bleiben: Ernst Krämer, Uwe Göllner, Konrad Hartmann, Marianne Peter, Monika Mohr, Jens Rauch, Christian Glöckner, Ulricke Stötzner, Sebastian Fuhrmann, Heidi Fleischmann, Anita Bahn und Elsbeth Wichler. Ein Dank galt auch den ehemaligen Pfarrern Friedrich Stötzner und Christiane Lemberg.
Nicht nur singen, sondern auch schreiben
In den Reihen des Chors schlummern noch andere Talente: Jutta Hübner und Rosemarie Hößel dichten. Vorgetragen wurden ihre Verse von Rosemarie Hößel und Stefanie Liß. Mit dem besonderen Reim über die Geschichte des Chors brachten sie die Zuhörer nicht nur zum Schmunzeln, sondern auch zu Tränchen. Mit solchem Lob für seine Arbeit hatte Chorleiter Steffen Köllner nicht gerechnet.
Auch Superintendentin Beate Marwede meldete sich. In ihrem Brief, verlesen von Pfarrer Molin, dankte sie dem Kirchenchor für seine unzähligen Auftritte. Die Kirchgemeinde brauche ein Gesicht und eine Stimme, hieß es weiter. Auch von Christian Glöckner, ehemaliger Kantor im Kirchenkreis, überbrachte Pfarrer Molin herzliche Grüße an die Gemeinde und den Chor.
Ortsteilbürgermeister Nico Denner überbrachte die Glückwünsche von Kaltennordheims Bürgermeister Erik Thürmer. Er dankte den Sängerinnen, dem Chorleiter und den Organisten für ihre musikalische Arbeit: „Ihr habt ein halbes Jahrhundert voller Energie der Musik gewidmet.“ Ein Chor sei ein Ort, an dem Gemeinschaft wächst. Er dankte auch dem Kulturverein für die Vorbereitung des Lindenfestes, das im Anschluss an den Gottesdienst bei Kaffee, Kuchen und Bratwürsten im Dorfgemeinschaftshaus stattfand.
Tanz, Geschichte und Musik
Nachdem sich die rund 180 Gäste im Dorfgemeinschaftshaus eingefunden hatten, boten die Kinder der Folkloretanzgruppe ein kleines Programm. Auch die Chöre Kaltensundheim und Kaltenlengsfeld unterhielten die Besucher im Saal, Friedrich Stötzner ergriff das Wort: Er sei voller glücklicher Erinnerungen an die früheren Zeiten: „Meine Frau und ich, wir sind jetzt 82 und 85 Jahre alt, sind froh, heute hier zu sein.“ 1973 kam das Paar in die Rhön. Am Sonntag brachte Stötzner einen Text mit, den er bereits im Dezember 1981 zum Chorfest vorgetragen hatte. Damals wie heute brachte er mit seinen Ausführungen die Zuhörer zum Lachen.
Tobias Leister, Vereinsvorsitzender der Kaltenlengsfelder Kulturfreunde e.V., dankte allen, die zum Gelingen des Festes beigetragen haben und gratulierte dem Kirchenchor herzlich zum Jubiläum.
Die Einnahmen des Festes sollen der Kirchgemeinde für einen neuen Kirchenläufer zu Gute kommen.