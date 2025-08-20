Chorjubiläum Kaltenlengsfeld: „Singen ist das Strahlen der Seele“

Pfarrer Donald Molin dankte dem Kulturverein und den Chormitgliedern für die Organisation des Lindenfestes, das in diesem Jahr gemeinsam mit dem Chorjubiläum gefeiert wurde: „Feste wie diese bringen Leben in die Gemeinschaft.“ In seiner Predigt ging er auf die Kraft des Singens ein: Singen, so Molin, sei eine Anzeige purer Lebendigkeit und „das Strahlen der Seele“. Doch das Problem: „Kirchenlieder möchte heute keiner mehr singen.“ Vor allem bei jungen Leuten, die oft die schönsten Stimmen hätten, seien deutsche Kirchenlieder eher unbeliebt. „Es gibt nichts Trostloseres als einen Gottesdienst ohne Gesang. “ Dabei sei es Gott egal, ob ein falscher Ton heraus komme. „Singen nach Herzenslust macht Herzenslust“, so Molin, der aufrief, sich musikalisch mehr zu öffnen und den Gefühlen freien Lauf zu lassen. Bei „Großer Gott, wir loben dich“ und „Nun danket alle Gott“ setzte die Gemeinde den Appel gleich in die Tat um.