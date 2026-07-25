Nachdem der ursprünglich geplante Flächentausch zwischen der Stadt Kaltennordheim und Thüringen-Forst in der vergangenen Stadtratssitzung vertagt worden war, einigte sich das Gremium nun auf eine neue Tauschfläche. Demnach soll ein rund 2100 Quadratmeter großes Waldgrundstück in der Gemarkung Kaltennordheim in das Tauschgeschäft eingebracht werden. Im Gegenzug erhält die Stadt die rund 1400 Quadratmeter große Fläche am Buchenhain, auf der sich das Chorhäuschen befindet.