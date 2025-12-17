Seit nunmehr über 50 Jahre gestaltete die Chorgemeinschaft Vacha kulturelle Höhepunkte für die Stadt und Umgebung, so auch Weihnachtskonzerte.
Chorgemeinschaft Vacha Zauberhafte Gestalten, singender Märchenzug
Walter Höhn 17.12.2025 - 15:00 Uhr
Im voll besetzten Saal des Bürgerhauses in Sünna erlebten viele Gäste ein Weihnachtskonzert ganz anderer, besonderer Art.
Seit nunmehr über 50 Jahre gestaltete die Chorgemeinschaft Vacha kulturelle Höhepunkte für die Stadt und Umgebung, so auch Weihnachtskonzerte.