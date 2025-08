Ein Stück Geschichte holte die Chorchronistin für alle, die am Samstag in die Mittelsdorfer Kirche gekommen waren, noch einmal in Erinnerung. Besonders freute man sich, den Ideengeber für die Chorgründung begrüßen zu können: Pfarrer Thomas Brüderle, der bekanntlich nicht mehr in Kaltenwestheim wohnt. Er hatte den Gedanken einiger Mittelsdorfer Frauen, einen Chor zu gründen, 2005 unterstützt – ein reiner Kirchenchor aber war die neue Gesangsformation nicht. Auch, wenn er manchmal so bezeichnet wurde oder einfach nur „Frauenchor“ hieß. 2022 gab sich die Gruppe den Namen „Mittendrin“ – da steckt ein Stück Mittelsdorf drin und zugleich ein Stück Zweck der Formation. Bei Veranstaltungen jeglicher Art nämlich singen die Frauen – von Jubiläen bis zu Benefizkonzerten und natürlich zum Advent. Auf ihren Namen „getauft“ wurden sie vom Mittelsdorfer „Kirmespfarrer“ Florian Haase. Mit Taufurkunde und viel Jux – und auch das zeigt, wofür die Gruppe steht: für Fröhlichkeit.