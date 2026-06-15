Chor mit vollem Programm: Ars Musica reist in polnisches Partnergebiet

Ars Musica mit vielseitigem Repertoire

Während dieser Tour stehen für die etwa 30 Sänger vier Auftritte auf dem Programm. So für die Bewohner eines Hospizes, in der St. Maximilian-Kolbe-Kirche in Oświęcim, in der Marienbasilika von Kraków und in der in der evangelischen Martinskirche von Kraków. Zudem gestaltet der Männerchor auch einen Gottesdienst musikalisch mit. Ars Musica hat in seinem Repertoire Werke aus vier Jahrhunderten, Liturgien, sakrale Chormusik und auch klassische deutsche Volkslieder. Aus diesem schöpft der Chor, und er wird unter Leitung von Maik Gruchenberg wieder ein anspruchsvolles Programm auf die Bühnen bringen. Zu hören sind beispielsweise „Heilig ist Gott der Herr Zebaoth“ von Felix Mendelssohn Bartholdy, „Jubilate – Hark! The Vesper Hymn“ von Halfdan Kjerulf, „Ave Maria“ (Rolf Lukowsky) sowie „Sanctus“, „De Profundis“ und „Gloria“(alles von dem polnischen Komponisten Piotr Jańczak). Aber auch Volkslied-Klassiker wie „Das Heidenröslein“ oder „Der Lindenbaum“ werden während der Konzerte, bei denen Maik Gruchenberg auch an der Orgel zu erleben sein wird, nicht fehlen.