Nicht nur der Name „Canto Corale“ klingt gut. So nennt sich der Chor, dem 13 Sängerinnen angehören, die seit mehr als zehn Jahren bereits ihre Freude am Singen teilen. Und dieser frönen sie einmal wöchentlich in Suhl zur Probe auf dem Friedberg in Suhl. Einst gegründet von Nicole Umbreit aus Ichtershausen, ist heute Sarah Geisler die Chorleiterin, die gemeinsam mit den Damen Lieder kreuz und quer durch die Welt von Gospel, Pop, Unterhaltungsmusik und Co. einstudiert. „Da sind wir sehr offen“, sagt Sarah Geisler. „Gern entscheiden wir uns dafür, was gut zwei- oder dreistimmig zu singen ist und gut zu einem Frauenchor passt.“