Als Matthias Reckel vor 46 Jahren in Jena in sein Medizinstudium startete, da hätte er sich nicht vorstellen können, wie sich Patienten und Medizin einmal verändern würden. Heute kommen die Menschen zu ihm mitunter schon mit einer Diagnose in der Tasche. Ihr Wissen haben sie sich von Dr. Google vermitteln lassen. Solche Erlebnisse wird der 66-Jährige künftig nicht mehr haben. Er geht in den Ruhestand.