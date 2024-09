Politisch ist die Intel-Entscheidung also ein Rückschlag für Scholz und die Ampel-Koalition - einer, den sie kurz vor der wichtigen Landtagswahl in Brandenburg so gar nicht gebrauchen kann. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) betonte sofort, die Verschiebung sei eine rein unternehmerische Entscheidung. "Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht." Scholz versicherte auf einer Reise in Kasachstan, Intel habe zugesagt, an dem Projekt festhalten zu wollen. Halbleiterproduktion in Europa und in Deutschland bleibe richtig. "Der Ausbau geht weiter." Tatsächlich gibt es ja noch weitere Projekte, so etwa die Ansiedlung des taiwanesischen Chipherstellers TSMC in Dresden. Dort scheint die Rechnung bisher aufzugehen. Der Bau der dortigen Fabrik hat bereits begonnen.

Was passiert nun mit den eingeplanten Fördermilliarden?

Das ist offen. Der Streit in der Ampel begann unmittelbar nach der Intel-Entscheidung. Finanzminister Christian Lindner (FDP) schrieb auf der Plattform X, alle nicht für Intel benötigten Mittel müssten zur Reduzierung offener Finanzfragen im Bundeshaushalt reserviert werden. Scholz schloss nicht aus, dass ein Teil des Geldes zur Schließung von Haushaltslücken genutzt wird. Aus dem Wirtschaftsministerium dagegen hieß es, die Intel-Gelder stünden nicht dem Kernhaushalt zur Verfügung. Denn die Fördermilliarden sollten aus dem Klima- und Transformationsfonds kommen, dem KTF. Für dieses Jahr sind im KTF für Intel rund 4 Milliarden Euro vorgesehen, die übrigen 6 Milliarden Euro dann für die nächsten Jahre. Im KTF klafft - wie auch im Bundeshaushalt selbst - eine Milliardenlücke.

Ist das ein Rückschlag für die deutsche Wirtschaft und Ostdeutschland?

Intel in Magdeburg ist ein Megaprojekt mit Tausenden Arbeitsplätzen - die Verzögerung verunsichert. Vor allem in Ostdeutschland haben die Menschen nach der Deutschen Einheit viele Vorhaben platzen sehen. Zwar bleibt auch Sachsen-Anhalts Wirtschaftsminister Sven Schulze (CDU) beim Prinzip Hoffnung: "Intel hält, wenn auch mit einer zeitlichen Verzögerung, weiter an dem Projekt fest." Einige im Land fürchten aber eine Hängepartie mit unsicherem Ausgang.

In Ostdeutschland sind inzwischen diverse Großprojekte am Start, vor allem die Tesla-Fabrik mit 10.000 Mitarbeitern in Grünheide. Für Brandenburg ein Erfolg. Doch auch Tesla hat Gegenwind. Der Absatz von E-Autos lahmt, die Erweiterung der Fabrik in Grünheide erfährt vor Ort Widerstand. Zudem trifft der Fachkräftemangel die Unternehmen in Ostdeutschland nach Einschätzung des Ifo-Instituts besonders stark.

Was bedeutet der Schritt für die Region rund um Magdeburg?

Die Stadt Magdeburg und das Land Sachsen-Anhalt hatten in den vergangenen Wochen Gas gegeben, um die Intel-Ansiedlung voranzubringen. Der Ausbau der Straße zum Gelände hat begonnen, eine erste Baugenehmigung ist bereits erteilt. Deshalb überwiegt Enttäuschung. Landeswirtschaftsminister Schulze kündigte an, dass Bund, Land und Stadt gemeinsam beraten werden, wie sich die Verzögerungen auf das Projekt auswirken. Ein Teil des Gewerbeparks war von Anfang an für weitere Firmenansiedlungen wie Zulieferer vorgesehen. Diese Flächen könnten an andere Unternehmen verkauft werden.