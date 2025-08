Chipindustrie: Infineon verdient fast ein Viertel weniger

Infineon-Chef Jochen Hanebeck bewertete die Zahlen als "solide Ergebnisse in einem sehr volatilen Umfeld". Zwar komme der Abbau von Lagerbeständen in den Zielmärkten voran und sei weit fortgeschritten. "Unsere Kunden und wir navigieren jedoch weiterhin in einem gesamtwirtschaftlich und geopolitisch unsicheren Umfeld."