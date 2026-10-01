Chipindustrie: Infineon eröffnet Fabrik in Thailand

Neubiberg/Samut Prakan - Der bayerische Halbleiterkonzern Infineon hat eine neue Fabrik im thailändischen Samut Prakan eröffnet. Derzeit sind an dem Standort südlich von Bangkok 350 Menschen beschäftigt, mit dem Hochlauf des ersten von fünf möglichen Modulen soll diese Zahl auf 1.000 steigen. Langfristig habe der Standort das Potenzial, der größte im Backend-Bereich bei Infineon zu werden, hieß es. Mit Backend bezeichnet man in der Halbleiterindustrie die Schritte, in denen die Wafer mit Chips unter anderem zerteilt, verarbeitet und getestet werden.