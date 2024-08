Zudem will der Konzern 1400 Jobs in billigere Standorte verlagern. Dies betreffe alle "Hochlohnländer" von Nordamerika bis Asien, sagte Infineon-Chef Jochen Hanebeck. In allererster Linie gingen sie in günstigere Länder, in denen Infineon bereits jetzt aktiv ist. Wo genau die restlichen Arbeitsplätze verloren gehen oder verlagert werden, ließ Infineon zunächst offen. Man wolle zuerst die Mitarbeiter informieren, erklärte der Manager. Betriebsbedingte Kündigungen in Deutschland schloss er aus. Die Maßnahmen seien "ein schwieriger Schritt", den sich das Management "nicht leichtgemacht" habe.