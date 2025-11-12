Chiphersteller Infineon setzt auf KI-Boom nach Gewinneinbruch 2025

KI Boom treibt und soll weitergehen

Positiv sieht es dabei vor allem bei Stromversorgungslösungen für KI-Rechenzentren aus. In diesem sehr schnell wachsenden Geschäft hebt Infineon auch seine Prognose an. 2025 hatte es noch mehr als 700 Millionen Umsatz beigetragen. 2026 sollten es ursprünglich rund 1 Milliarde werden, nun erhöhte Hanebeck diesen Wert auf 1,5 Milliarden und sieht weiteres starkes Wachstumspotenzial. Der Markt werde bis Ende des Jahrzehnts auf 8 bis 12 Milliarden Euro wachsen. Aktuell hat Infineon nach eigenen Aussagen hier 30 bis 40 Prozent Anteil. Das Unternehmen will diesen Wert halten - ganz grob errechnet sich daraus eine Bandbreite von 2,4 bis 4,8 Milliarden Euro.