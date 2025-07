Chipfabrik: Landesminister Schulze: Intel-Aus kommt nicht überraschend

Magdeburg - Dass Intel seine Pläne für eine Chipfabrik in Sachsen-Anhalt aufgibt, hat den Wirtschaftsminister des Bundeslandes nicht überrascht. "Wenn man die vergangenen Monate betrachtet, dann kommt jetzt diese Entscheidung von Intel tatsächlich nicht überraschend", sagte Sven Schulze (CDU) dem MDR. Einerseits habe Intel offenbar sehr große interne Probleme. Andererseits gebe es in den USA inzwischen die "America First"-Politik von Donald Trump. "Beides sind schlechte Voraussetzung für Intel-Investitionen in Europa."