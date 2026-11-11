Chip-Riese: Wie Nvidia-Boss Jensen Huang stürzen könnte

Die Politik verfügt über subtile Hebel: Das US-Handelsministerium entscheidet über die lukrativen Exportlizenzen für gedrosselte KI-Chips nach Asien und in den Nahen Osten, während Sicherheitsbehörden über die Vergabe von Regierungsaufträgen und Freigabestufen wachen. Droht die Administration im Zuge eines erbitterten Wahlkampfs oder eines geopolitischen Schlagabtausches mit Peking damit, Nvidia bei Lizenzen oder Pentagon-Aufträgen zu schneiden, solange Huang im Amt bleibt, stünde der Konzern vor der Wahl: Loyalität zum Gründer oder das Fortbestehen des globalen Geschäftsmodells.

Warum niemand unverzichtbar ist

Das Argument, Nvidia sei ohne seinen Gründer nicht überlebensfähig, verfängt an den Märkten nur so lange, wie der wirtschaftliche Nutzen die politischen und juristischen Risiken überwiegt. Die Tech-Geschichte belegt, dass selbst die schillerndsten Gründerfiguren ersetzbar sind. Als der krebskranke Apple-Mitbegründer Steve Jobs 2011 die Führung des iPhone-Konzerns an Tim Cook übergab, fürchtete die Wall Street das abrupte Ende der Innovationskraft. Doch der kühle Logistiker Cook transformierte das Kult-Unternehmen in eine globale Konsumgüter-Maschine und vervielfachte dessen Börsenwert auf ein Rekordniveau.

Auch Microsoft überstand den schmerzhaften, von Kartellverfahren überschatteten Rückzug von Bill Gates zur Jahrtausendwende: Nach einer Phase der Stagnation baute Satya Nadella den Software-Riesen zu einem hochprofitablen Cloud-Giganten um.