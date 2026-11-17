Wie realistisch ist dann eine Rückkehr Huangs als Chef?

Am Wochenende hatte unter anderem Tech-Milliardär Elon Musk - ein großer Nvidia-Kunde mit seiner Weltraum- und KI-Firma SpaceX - Rufe unterstützt, Huang wieder an die Nvidia-Spitze zu setzen. Die Argumentation dabei ist, Huang habe Nvidia zum Motor der KI-Revolution gemacht und sei unersetzlich. Die "Financial Times" berichtete, Huangs Verbündete versuchten, Druck auf Nvidias Verwaltungsrat auszuüben. Er selbst sei nicht abgeneigt. Trump, bei dem Huang zuletzt oft ein offenes Ohr fand, sagte, er "hätte nichts dagegen", wenn dieser wieder in den Chefsessel zurückkäme. Doch dann hieß es in Medienberichten, der Verwaltungsrat ziehe das nicht in Erwägung. Damit dürfte das Thema für Nvidia zumindest vorerst vom Tisch sein.