Berlin - Außenminister Johann Wadephul hat sich befremdet über das Eingreifen von US-Präsident Donald Trump in die Personalpolitik des Chip-Riesen Nvidia geäußert. "Es hat mich schockiert, um ehrlich zu sein", sagte der CDU-Politiker beim Berliner Forum Außenpolitik der Körber-Stiftung auf die Frage der Moderatorin, wie sehr ihn die jüngsten Nachrichten über Nvidia und die Entscheidung von Trump geschockt hätten. Soweit er dies beurteilen könne, habe er "eine derartige politische Einflussnahme auf ein einzelnes Unternehmen noch nie erlebt oder wahrgenommen".